وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يزوران جامعة النهضة ويتفقدان عدداً من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:28 مساءً - رافق الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زيارته لجامعة النهضة، وفي حضور المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،حيث تم تفقد الإمكانات المتميزة للجامعة والتي شملت المراكز والمعامل والمستشفى التعليمي، و بعض كليات الجامعة.

وشاهد الوزير والمحافظ خلال الزيارة فيلمًا تسجيليًا حول إمكانات الجامعة وأساليب الدراسة الحديثة وشراكات الجامعة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة في تخصصاتها المختلفة (الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الحاسب الآلي - الهندسة - الإعلام والعلاقات العامة - إدارة الأعمال)

كما شهدت الزيارة تفقد مبنى كلية العلاج الطبيعي بالجامعة ، والأقسام والتجهيزات من المعدات والأجهزة الطبية وغيرها من غرف وقاعات التدريب والمحاضرات ، بالإضافة إلى عقد اجتماع بحضور الوزير والمحافظ ووقيادات الجامعة ، حيث أشار د.حسام الملاحي رئيس الجامعة في كلمته أثناء الاجتماع إلى ملامح نظام التعليم الحديث بالجامعة، وسعي إدارة الجامعة إلى توطيد التعاون والعلاقات التعليمية بين جامعة النهضة والجامعات المحلية و الدولية ،

وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالإمكانات المميزة التي توفرها الجامعة من مراكز بحثية ومعامل ومختبرات ومستشفيات ترتقي بالعملية التعليمية، مطالبا بتعظيم دور التعاون المثمر بين جامعة النهضة و الجامعات الحكومية ، من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة في التخصصات العلمية المختلفة ، وكذا في مجال الأبحاث وفي قطاع خدمة المجتمع

وأكد محافظ بني سويف على أن تواجد جامعة النهضة بجانب جامعة بني سويف والجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية فضلا عن المعاهد التعليمية المميزة ، يعد ذلك ميزة نسبية تتمتع بها بني سويف ، ويؤكد ذلك كله الاهتمام الملحوظ بالصعيد في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن احتضان بني سويف إلى مثل تلك الصروح العلمية والأكاديمية كان داعما كبيرا لاستراتيجية المحافظة التنموية في مختلف المجالات