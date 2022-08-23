تعيين إميل حلمى نائبا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، قرارا بتعيين المهندس إميل حلمى إلياس نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وذلك خلفاً له.





يأتى ذلك عقب تولّى محمد صلاح الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربى بالتعديل الوزارى الأخير وقيامه بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم الأحد الموافق 14/8/2022.

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس إميل حلمى حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية وماجستير الهندسة الميكانيكية لمحركات الاحتراق الداخلى من الكلية الفنية العسكرية.

وأضاف أنه عمل مساعداً لمدير المدرعات للشؤون الفنية كما شغل منصب مساعد مدير المدرعات للتسليح، وشغل منصب رئيس قطاع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) فى الفترة من 1/9/2017 إلى 16/3/2020، كما شغـل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى) منذ 17/3/2020 وحتى تاريخ تعيينه نائباً لرئيس الهيئة، لافتاً إلى أن "حلمى" يعد النائب رقم (13) فى تاريخ الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وأكد "بكر" أن القرار يأتى فى ضوء حرص الوزير على أن يشغل ذوى الكفاءة المهنية مختلف المناصب، وأضاف أن القرار يمثل إضافة لخطوات مهمة تم إتخاذها فى الفترة السابقة لإعلاء قيم تكافؤ الفرص والمواطنة الكاملة فى مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع مهم مثل الإنتاج الحربى وهى القيم التى تعد من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.