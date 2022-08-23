فحص 15 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - فحصت الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، بمحافظة الشرقية 15190 طفلا حتى الآن، بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى أغسطس 2021.





وتهدف المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثى الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، منها: قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفى، ونقص الجلاكتوز فى الدم، وأمراض التمثيل الغذائى الوراثية، وغيرها والتى تأتى نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب فى خلل جينى.

تساهم المبادرة فى سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكراً، وذلك من خلال إجراء المسح الطبى للأطفال حديثى الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحى بالمحافظة، فى 30 "محضنا" كمرحلة أولى، منهم 28 محضنا، يتبع مديرية الصحة، ومحضن بالمستشفى التعليمى، ومحضن بالتأمين الصحى.

وتأتى المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية، ويتم من خلالها سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدى، وفى حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقى العلاج بمركز العلاج والذى تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا، هذا بالإضافة إلى وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الأمراض الوراثية.

وقد تم تدريب الفرق الطبية على جميع أعمال المبادرة الرئاسية وكيفية سحب العينات تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة، برئاسة الدكتور خالد العطيفى مدير الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجى، ومسئولى الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

ووفرت وزارة الصحة والسكان المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثى الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية، كما أن العلاج يقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة، حيث تولى القيادة السياسة اهتماماً كبيرا بالقطاع الصحى، ولا تدخر أى جهد أو مال فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء الوطن.