وزير التعليم العالى يفتتح كليتى السياسة والاقتصاد والتربية بجامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عددا من المنشآت والمبانى التعليمية بمجمع التعليم الصناعى بشرق النيل وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة.





وافتتح وزير التعليم العالى والمحافظ ورئيس الجامعة، مبانى كلية السياسية والاقتصاد وكلية التربية ومبنى مدرجات الاختبارات الإليكترونية، والتى تمثل إضافة لمنظومة التعليم العالى بمحافظة بنى سويف، والتى تم تصميمها، لتلبية جميع المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين باستخدام أحدث الطرق العلمية، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم العالى لتقديم تعليم على أعلى المستويات فى مختلف مجالات من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير الكليات والمعاهد، لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى من خريجى تلك الكليات.

ومن المقرر أن يقوم الوزير، يرافقه المحافظ ورئيس الجامعة، بزيارة جامعة بنى سويف التكنولوجية والجامعة الاهلية وجامعة النهضة ومجمع المعاهد الخاصة، ووحدة السيليكون بمقر القرية الذكية.

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