الداخلية: ضبط 600 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية بقيمة مالية أكثر من 4 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل، أنه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة على كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصر الإجرامى - له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأضاف البيان عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4,200,000 مليون جنيه بحسب بيان الوزارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.