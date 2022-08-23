محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة يفتتحون أعمال تطوير الملعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - شارك المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، افتتاح تطوير الملعب الخماسي بالحرم الجامعي ، وذلك في إطار دعم وتطوير الرياضة بالجامعة واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية لديهم.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير يرافقه المحافظ ورئيس الجامعة،أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالملعب ، وتضمنت تطوير ورفع كفاءة الأرضية من أعمال تنجيل،وتجديد الشبك، وتجميل بالإنترلوك، والمدرجات لتسع أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة،فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة السور الخارجي وأعمال الإضاءة.

من جانبه أشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالملعب الخماسي ، والتي تتكامل مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وتطوير الملاعب سواء داخل مراكز الشباب أو بالأندية والجامعات، وهو ما يمثل قيمة مضافة للرياضة وخطوة جديدة تتحقق على أرض المحافظة، لتحسين حياة المواطن، وتوفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة من خلال تطوير البنية التحتية الإنشائية للملاعب والمباني وتكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة بها، لاسيما وأن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية لملف الشباب والرياضة.

فيما أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أهمية دعم الأنشطة الطلابية بخاصة النشاط الرياضي، الأمر الذي يساعد في توفير بيئة مناسبة للطلاب في اكتشاف مواهبهم الرياضية، لافتاً إلى أن الجامعة لديها خطة لتطوير الملاعب الرياضية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة