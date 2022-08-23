محافظ بنى سويف يشهد اجتماع وزير التعليم العالي بعمداء الكيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس "بقاعة الاجتماعات بمقر جامعة بني سويف" ، وفي حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي وجامعة بني سويف وأعضاء البرلمان ، وذلك في مستهل زيارة الوزير لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التعليمية والخدمية الجامعية

في بداية الاجتماع ، رحب محافظ بني سويف بوزير التعليم العالي ، وموجها له التهنئة بثقة القيادة السياسية بتولى حقيبة وزارة التعليم العالي في حركة التعديلات الوزارية الأخيرة ، معرباً عن سعادته أن تكون بني سويف أولى المحطات التي يقوم الوزير بزيارتها ، ومثمناً الدور البارز و التعاون المثمر مع جامعة بني سويف في الدفع بخطط المحافظة في كل القطاعات التنموية والخدمية، لاسيما وأن الجامعة تمثل بيت الخبرة والاستشارة للمحافظة لما تمتلكه من قامات وكوادر بحثية وعلمية لها ثقلها الأكاديمي في مختلف المجالات والمستويات.

من جهته أشار وزير التعليم العالي إلى ملامح خطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعتمد على الاهتمام بعقد شراكات دولية مع جامعات دولية بارزة ، والاهتمام بالبرامج الدراسية البينية، وإضافة واستحداث برامج دراسية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل محليا ودوليا ، والسعى لتقدم الجامعات في التصنيفات الدولية، مع الاستمرار في جهود تطوير المستشفيات التعليمية، والاهتمام بملفات الجودة بالجامعات والمعاهد، التحول الرقمي والطلاب الوافدين، بجانب تعزيز مشاركة الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتعزيز دور كليات الجامعات في مجال المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع .

وحرص الوزير والمحافظ على تقديم التهنئة للمعيدتين :شيماء محمد فوزي، وميار سامح أحمد من ذوي الهمم "إعاقة بصرية" بقسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة واللتين تم تعيينهما لأول مرة داخل الكلية منذ إنشاؤها عام 2016 بعد تفوقهن وحصولهن على أعلي التقديرات خلال فترة دراستهن بالكلية وتصدرهن أوائل الدفعة،