«صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية لـ 14 ألف مواطن خلال يوليو الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تقديم الخدمات الطبية لـ 14 ألف و453 مواطنا ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وذلك على مدار شهر يوليو الماضى، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة وتحت رعاية أسامة القاضى محافظ المنيا.





وأوضح دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية. وأكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتم تقديم التوعية والتثقيف الصحى، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة.

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