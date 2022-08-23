وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من خطة التأمين الطبى لـ مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالوزارة لتأمين مؤتمر المناخ، موضحا أن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مُصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، مؤكدا على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.

وأشار عبدالغفار، إلى توجيه الوزير خلال الاجتماع بتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة "التشخيص عن بعد" من خلال الوحدات التشخيصية بمحافظات الجمهورية البالغ عددها 150 وحدة ضمن المرحلة الأولى من أصل 300 وحدة مستهدف إنشائها خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على تلقى التقارير الدورية الخاصة بتردد المرضى على تلك العيادات وأعداد المناظرات من خلال جميع الوحدات بمحافظات الجمهورية بمختلف التخصصات الطبية، لمتابعة سير العمل ضمن المنظومة، والتأكد من ربط الوحدات بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير تابع خلال الاجتماع تطوير منظومة المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، حيث تم توفير الخط الساخن 16474 للمواطنين، وربطه بالخط الساخن للمنظومة 137، لاستقبال أكبر عدد من البلاغات فى وقت واحد، لافتا إلى تسجيل 14 ألفا و580 حالة فى منظومة المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ فى الفترة من الأسبوع الأول من شهر أغسطس وحتى 21 أغسطس.

كما تابع الوزير خطة العمل وما تم إنجازة ضمن خطة إنشاء مركز القواعد الاسترشادية الطبية المصرية، حيث تم الانتهاء من تجميع جميع الأدلة الاسترشادية من الجهات المعنية، موضحا أن المركز يستهدف إيجاد قواعد استرشادية موحدة لخطوات التشخيص والعلاج للأمراض ليتمكن صناع القرار والمتخصصين فى الرعاية الصحية وكليات الطب من العمل وفقاً لتلك القواعد، بما يضمن تقديم خدمة طبية للمرضى ذات معايير عالمية.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الإحصائيات المتعلقة بالوضع الوبائى لفيروس كورونا، ومعدلات التغيرات الأسبوعية ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، والتى أشارت إلى انخفاض ملحوظ فى الإصابات والمترددين على المستشفيات.