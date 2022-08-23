وزيرا التعليم العالى والبيئة يناقشان استعدادات مصر لمؤتمر COP27 

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والبيئة فى كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»، مشيدًا بالجهود التى يبذلها فريق العمل لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضارى اللائق بها أمام العالم، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يُعد من الأحداث الدولية التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

كما أكد الوزير على ضرورة تعريف شباب الجامعات بقضية المناخ وتحديات التغيرات المناخية، وأهمية تنظيم مصر لهذا المؤتمر الدولى، لافتًا إلى إدراج تأثير التغير المناخى فى أنشطة التعليم الجامعى، وإقامة المسابقات بين الطلاب؛ للتعرف على أفكارهم فى إيجاد حلول لتأثير التغيرات المناخية على مصر، ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب فى مجال البيئة.

وأشاد أيمن عاشور بالجهود المبذولة من جانب وزارة البيئة، لاستضافة قمة المناخ، مؤكدًا استمرار التواصل بين مجموعات العمل؛ لمتابعة العمل بالملفات المشتركة الخاصة باستضافة المؤتمر، بما يليق بمصر ومكانتها.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدكتور أيمن عاشور، موجهة التهنئة لسيادته على توليه حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، متمنيةً لسيادته النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة التعاون بين الوزارتين فى كافة المجالات، والمضى قدماً فى جميع الملفات المشتركة بين الوزارتين.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال مؤتمر المناخ القادم، وما ستقوم به من جهود وفعاليات أثناء المؤتمر تتعلق بموضوعات البحث العلمى والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وعلاقتهم بالتغيرات المناخية.

وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع ناقش أيضًا الترتيبات والجلسات الخاصة بيوم العلم الذى سيتم تنفيذه خلال الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ القادم، بجانب بعض الأحداث الجانبية الأخرى التى سيتم تنفيذها فى المنطقة الخضراء بالمؤتمر، بمشاركة الخبراء والمتخصصين والباحثين، والمجتمع المدنى، لافتة إلى أنه سيتم عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ، مشيرةً إلى أن يوم العلم سيتضمن استعراض آخر المستجدات التى تم التوصل إليها من أبحاث علمية خاصة بتغير المناخ، وكذلك ما يتعلق بالقطاع الصحى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أشار الدكتور محمود صقر إلى مبادرات التعليم العالى والبحث العلمى خلال المؤتمر، والتى ترتكز على دعم وتطوير البحث العلمى، ودوره فى التغلب على التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

كما أشارت الدكتورة فجر عبد الجواد إلى التحضير ليوم العلم الذى سيتم تنظيمه خلال المؤتمر، وكذا الفعاليات الآخرى المقرر تنظيمها فى المؤتمر بالمنطقة الزرقاء والخضراء.

واستعرض محمد معتمد ما تم تنفيذه حتى الآن فى إطار التحضير ليوم العلم، حيث تم وضع مقترح نهائى للفعاليات التى سيتم تنفيذها خلال اليوم بالتعاون بين فرق العمل فى كل من وزارتى البيئة والتعليم العالى والبحث العلمى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم وضع المقترح بناء على منهجية عمل قائمة على عدة معايير؛ للوصول لمقترح شامل يركز على أهم قضايا المناخ العالمية، ويقدم الدعم المنشود للمسار التفاوضى.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد الرحيم ممثلاً عن مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، والدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومى للبحوث، والأستاذ محمد معتمد معاون الوزيرة للرصد والتقييم والمسئول عن اليوم الخاص بالعلم، وعدد من قيادات الوزارتين.