جامعة قناة السويس: البحث العلمى دوره هام لوضع حلول لتحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وأشار مندور - خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومديرى عموم القطاع - إلى أهمية التطرق لتحديات إقليم القناة وما يستتبعها من حلول علمية قابلة للتطبيق، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة فى الرسائل العلمية والأبحاث والمشروعات البحثية.

وذكرت الجامعة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والتى تمت دعوتها للمجلس لاستكمال مناقشة وعرض الموضوعات التى بدأت أثناء توليها للقطاع، أكدت أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات خلال المجلس أهمها اعتماد تقارير المجموعات البحثية الجارية والموافقة على منح الدعم لمجموعات بحثية لمواجهة التحديات التى تواجه محافظة الإسماعيلية وتمت مناقشة الموافقة على تسجيل 17 رسالة دكتوراة و41 رسالة ماجستير وفى الماجستير المهنى تمت مناقشة الموافقة على تسع درجات ماجستير.

ودعت هجرس إلى المضى قدما فى السياسية التى تبناها الدكتور ناصر مندور لأهمية تناول الرسائل العلمية والأبحاث والمشاريع البحثية موضوع التغيرات المناخية، وأن تتناول الأبحاث والرسائل مكافحة الفساد ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتفادى وقوعه، مشيرة إلى ضرورة التوعية المستمرة بسياسات الملكية الفكرية فى الكليات، والتعاون مع مكتب التايكو للتوعية بحقوق الملكية الفكرية.