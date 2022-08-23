صحف الكويت تبرز تأكيد السيسى على الأواصر التاريخية مع الأشقاء العرب

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه الأخوى بقادة الإمارات والأردن والبحرين ورئيس الوزراء العراقى بمدينة العلمين على الأواصر التاريخية الوثيقة مع الأشقاء العرب.





وفى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "لقاء "الأخوة" بين قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق والسيسى "يؤكد الأواصر التاريخية وثيقة مع الأشقاء العرب" قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى، بحث مع قادة الإمارات والأردن والبحرين ورئيس الوزراء العراقى، تعزيز العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة، لدفع سبل التعاون بينهم.

وقالت صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "وحدة الصف والتعاون الاقتصادى" قالت الصحيفة إن مدينة العلمين المطلة على ساحل البحر المتوسط شهدت لقاء أخويا بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات، تناول القضايا العربية، وركز على التبعات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية، وموضوعات إمدادات الطاقة والأمن الغذائى والمائى بالمنطقة.

وتابعت الصحيفة أن اللقاء يعد استكمالا لقمة رباعية عقدت فى العاصمة الأردنية عمان فى مارس الماضى، شارك فيها قادة مصر والإمارات والأردن والعراق، وتشهد هذه القمة مشاركة البحرين لهذا التجمع الرباعى، إذ انضمت المنامة فى يوليو الماضى إلى كل من مصر والأردن والإمارات، فى آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أطلقت فى يونيو الماضى، بما يؤكد الشق الاقتصادى للقاء العلمين الأخوى.

وأشارت صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان "القادة بحثوا سبل تعزيز التعاون، ومواجهة تبعات الحرب فى أوكرانيا على المنطقة" إلى أن الملف الاقتصادى سيطر على أجواء اللقاء الأخوى الخماسى فى مدينة العلمين، إذ بحث قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين والعراق ملف التكامل الاقتصادى والمشاريع المشتركة بعدة مجالات فى مقدمتها تصدير الطاقة، فضلا عن مناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى خاصة إمدادات الطاقة، فى ظل إصرار الدول الخمس على المضى قدما فى التكامل الاقتصادى فيما بينها.