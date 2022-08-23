وزير التعليم العالى يفتتح أعمال تطوير الملعب الخماسى بجامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتاح تطوير الملعب الخماسى بالحرم الجامعى، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار دعم وتطوير الرياضة بالجامعة واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية لديهم.





وعقب الافتتاح، تفقد وزير التعليم العالى يرافقه المحافظ ورئيس الجامعة، أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالملعب، وتضمنت تطوير ورفع كفاءة الأرضية من أعمال تنجيل، وتجديد الشبك، وتجميل بالإنترلوك، والمدرجات لتسع أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة السور الخارجى وأعمال الإضاءة.



وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التى تم تنفيذها بالملعب الخماسى، والتى تتكامل مع خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وتطوير الملاعب سواء داخل مراكز الشباب أو بالأندية والجامعات، وهو ما يمثل قيمة مضافة للرياضة وخطوة جديدة تتحقق على أرض المحافظة، لتحسين حياة المواطن، وتوفير ملاعب بكل مدن وقرى المحافظة من خلال تطوير البنية التحتية الإنشائية للملاعب والمبانى وتكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة بها، لاسيما وأن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية لملف الشباب والرياضة.



فيما أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أهمية دعم الأنشطة الطلابية بخاصة النشاط الرياضى، الأمر الذى يساعد فى توفير بيئة مناسبة للطلاب فى اكتشاف مواهبهم الرياضية، لافتا إلى أن الجامعة لديها خطة لتطوير الملاعب الرياضية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.