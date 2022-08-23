وزيرة التضامن تطلق مبادرة «طريقك أمان» لحماية عمال الديلفرى «صور»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة مرسول مصر للاتصالات وتقنية المعلومات، والذى يهدف لدعم العمالة غير المنتظمة بمهنة توصيل الطلبات، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، ومن جانب الشركة الأستاذ كريم جمال مدير شركة مرسول مصر.

ويهدف البروتوكول إلى ضم العاملين بخدمات توصيل الطلبات تحت مظلة الحماية التأمينية، وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديا من خلال توفير مشروعات صغيرة تساهم فى توليد الدخل، بالإضافة إلى المساهمة فى إنشاء جمعية خدمات للعاملين بهذا القطاع والتوعية والتدريب للعاملين بقطاع خدمات التوصيل.

وقامت القباج فى إطار الاحتفال بإطلاق المبادرة بتوزيع أولى خوذ الحماية على مجموعة من عمال التوصيل وكذا دراجة نهارية وهوائية لأحد أبطال التوصيل كمكافأة لهم، كما قامت بتوزيع جوائز لمجموعة من السادة الصحفيين الذين شاركوا فى مسابقة مرسول للتميز الصحفى تحت عنوان "العمالة غير المنتظمة.. العاملون فى خدمات التوصيل"، موجهة الشكر لجميع السادة الصحفيين ذراعنا الإعلامى الذى يسعدنا فى تعريف مواطنينا بكل الخدمات التى نسعى لتقديمها لهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نموا قويا بقطاع توصيل الطلبات والذى تجاوزت عوائده السنوية 9 مليارات دولار طبقا لأرقام مارس 2022، كما نما سوق توصيل الطلبات بنسبة 8% العام الماضى، وعلى سبيل المثال فأن حجم سوق توصيل الطعام يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، ومع هذا النمو المتسارع للقطاع فأنه بحاجة إلى جهود تنظيمية واستثمارات حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 6 ملايين شاب وفتاة، يعملون فى خدمة توصيل الطلبات فى مصر.

وأضافت القباج أن مبادرة "طريقك أمان" تستهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل بقطاع خدمات التوصيل لشبابنا وفتياتنا عبر الاستفادة من حزمة من خدمات الحماية الاجتماعية التى ستشمل بجانب خدمات التغطية التأمينية وخدمات التأمين الصحى الشامل تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم توزيع خوذ حماية شخصية ودراجات هوائية وموتوسيكلات، وتبدأ المرحلة الأولى بتوزيع الخوذ للعاملين فى خدمات التوصيل بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، كما سنوفر لهم بالتعاون مع شركائنا من الشركات العاملة برامج تدريبية على أساليب القيادة الآمنة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مبادرة "طريقك أمان" ستسمح للمستفيدين من الشباب والفتيات الحصول على تمويل لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن حزمة برامج التمكين الاقتصادى التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى والتى تبلغ نحو 360 ألف مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه فى صورة قروض ميسرة بأسعار فائدة تترواح بين 5-9% لتوفير دخول للشباب والفتيات ومساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من دائرة الفقر، كما أننا نعلن عن اتاحة استفادة العاملين بقطاع التوصيل من مبادرة "معاشك بأيدك " للعمالة غير المنتظمة والتى تقدم للمستفيدين معاش تكميلى يسمح للعامل الاشتراك فى هذا المعاش اختيار سن الاشتراك وتحديد قيمة قسط التأمينى الأنسب لقدرته الاقتصادية، ومدة الاشتراك بالنظام، ودورية سداد قسط التأمين سواء كان شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو سنويا، وكذا سن التقاعد وصرف المعاش عند سن 55 عاما او 60 عاما أو 65 عاما، ويغطى "معاشك بايدك" مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم تطبيقه فى 20 محافظة لعمال الزراعة واليوم نطلقه أمام عمال التوصيل.

وأشارت القباج إلى أن مبادرة "طريقك أمان" نستهدف منها تحقيق السلامة والأمان الأسرى لفئة من أهم فئات القوة العاملة المصرية وأكثرها انتشارا وذلك فى وجه ما تتعرض له تلك العمالة وأسرهم من مخاطر أثناء مزوالة عملهم.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تنظر للعمالة غير المنتظمة ليس بصفتها مشكلة تحتاج إلى حل وإنما باعتبارهم فرصة عظيمة لدعم الاقتصاد الوطنى، فوفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة يقدر حجم العمالة غير المنتظمة بنحو 11.8 مليون شخص وبالتالى مخزن هائل لرواد الاعمال، وأكبر تركز لهم فى قطاعات الزراعة، المقاولات والنقل والتى من ضمنها العاملين فى قطاع سائقى التوصيل «الطيارين»، ولأهمية هذا الملف تم تشكيل لجنة تضم وزارات التضامن الاجتماعى والتخطيط والمالية والصحة والتأمينات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، للعمل على الارتقاء بهذه العمالة وتقديم مساعدات اجتماعية وتأمينية لهم لحمايتهم وحماية أسرهم، بالإضافة إلى اتاحة فرص التمكين الاقتصادى لهم ولأسرهم.

وأعرب كريم جمال، مدير شركة مرسول مصر، عن سعادته بهذا التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، والذى يأتى ضمن استراتيجية الشركة ومسؤوليتها تجاه المجتمع المصرى، والتى تأتى متوافقة مع مساعى وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من خلال توقيع برتوكول تعاون شامل يستهدف تحقيق الحماية والأمان والتوعية لشريحة هامة فى المجتمع المصرى وهم مندوبى التوصيل والذين ينتمون لفئة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف جمال، أن شركة مرسول تحمل على عاتقها تحقيق كافة سبل الرعاية والتأمين لثروتها البشرية وقوتها الحقيقية المتمثلة اليوم فى مندوبى التوصيل، وهو ما دفعنا للتنسيق المتكامل مع مسؤولى وزارة التضامن لإطلاق مبادرة "طريقك أمان"، التى نأمل أن تكون جزءا فى تحقيق أمن وسلامة مندوبى التوصيل.