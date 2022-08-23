إغلاق منشآت مخالفة وتوقيع غرامات خلال حملات رقابية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق والمحلات والكافيهات بالأحياء، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتصدى للإشغالات ومراقبة الأسعار وثباتها وحماية للمستهلكين.





ووفقا لبيان حى أول المنتزه أسفرت الحملة بدائرة الحى عن التحفظ على 100 حالة إشغال طريق متنوعة وغلق 3 محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحصيل إجمالى غرامات بقيمة 4 آلاف جنيه. وقام حى غرب بغلق وتشميع 3 منشآت "2 سنترال، مقهى" والتحفظ على 222 حالة إشغال ورفع وإزالة كافة حواجز السيارات التى تشغل الطريق العام، وتحرير 28 محضرا "أمن صناعى وصحة وتموين ورصد بيئى" وتحصيل غرامة فورية بمبلغ 2000 جنيه. وشن حى شرق حملة تم خلالها توقيع غرامات فورية بقيمة 12 ألف جنيه وتشميع محلين لعدم التزامهما بمواعيد الغلق المقررة والإجراءات الاحترازية. وقام حى ثان المنتزه بإزالة 113 حالة إشغال وفتح الطرق أمام المارة وسير السيارات وتوقيع غرامات على المنشآت المخالفة بقيمة 20 ألف جنيه.

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