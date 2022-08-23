وكيل أوقاف الإسكندرية: المال العام له قدسيته والحفاظ عليه واجب دينى

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق، أن المال العام له قدسيته وحرمته، وأن الحفاظ عليه ومقدرات الوطن واجب دينى ووطنى، وعلى الجميع بذل قصارى الجهد؛ للحفاظ عليه والاعتناء به.





وشدد سلامة، فى بيان، اليوم، على أن المسجد والمنبر والمحراب، خط أحمر، ولن يسمح لغير المرخص لهم من الأوقاف بالاقتراب أو العبث بقدسية هذه المقدرات. ووجه مفتشى جهاز المتابعة بمديرية الأوقاف بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حال رصد أو وجود أية مخالفة للتعليمات، والتأكد من إقامة الشعائر بالمساجد على أكمل وجه. وطالب قيادات الدعوة ومديرى الإدارات بضرورة متابعة الأنشطة الصيفية بالمساجد على أرض الواقع، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الهدف من وراء إقامة هذه الأنشطة لتكون مصدر إشعاع وتنوير وتثقيف ونشر الفكر الوسطى المستنير وحماية للنشء والشباب من أى فكر منحرف.

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