موعد بدء إجراءات استيفاء شاغلى وظائف التعليم (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على البدء فى إجراءات استيفاء شاغلى وظائف التعليم شرط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام "2022م/2023م"، يوم 27 أغسطس الحالى.





وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تدريب أعضاء هيئة التعليم على برنامجين تدريبيين أحدهما بعنوان "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بينما البرنامج الثانى بعنوان "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعى بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، ويأتى البرنامجان التدريبيان اتساقا مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى باستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت أن توحيدا لجهود عمليات التدريب وحرصا على وقت المعلمين وتفرغهم للعملية التعليمية أثناء العام الدراسى والانتهاء من تدريبهم قبل بدء العام الدراسى وتحقيق الرضا الوظيفى لهم، فقد وجه الوزير بضرورة الإسراع فى استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وإصدار القرار الوزارى الخاص بذلك، وتفعيلا للتعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وإدارات التدريب بالمديريات التعليمية سيتم عقد البرامج التدريبية للترقى بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية.

يذكر أن إجمالى العدد المستهدف يبلغ 223 ألفا و717 معلما، فى ظل تأكيد وزير التربية والتعليم على أن هذه البرامج التدريبية المتميزة تعد انعكاسا واضحا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مجهودات كبيرة لتحسين أدوات المنظومة التعليمية ورفع جودة وكفاءة المعلمين والتأكيد على دورهم الواضح فى دفع قاطرة التنمية فى مصر وأهمية نقل الخبرة التدريبية إلى معلمى مصر، وتطبيقها على أرض الواقع وانعكاس ذلك فى سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة تتسم بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال المقبلة.

كما تأتى هذه البرامج لتبنى طرقا إبداعية وابتكارية فى تنمية وعى الطلاب بالقضايا البيئية وترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية تؤكد على تفاعل وإيجابية الطلاب لإكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات البيئية الإيجابية والقيم المرغوبة التى تتسق مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتجنب الممارسات التربوية التقليدية التى لا تنمى مهارات الطلاب ولا تستحث عقولهم للتفكير بأسلوب علمى فيما يواجهون من مشكلات فى حياتهم اليومية، وتتماشى تلك التوجهات بشكل واضح مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة فى الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".