انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض أشعة الشمس اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، موضحة أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل..

وأشارت أن نسب الرطوبة سوف ترتفع، حيث أنها تسجل 95% على السواحل الشمالية، و85% على محافظات القاهرة الكبرى مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.