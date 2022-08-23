انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – تحديد موعد بدء حجز اختبارت القدرات للشهادات المعادلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور موعد بدء حجز اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2022.

وأوضحت التعليم العالي أن سوف يتم البدء في حجز اختبارات القدرات للشهادات المعادلة يوم الخميس القادم الموافق 25 أغسطس 2022، عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشارت الوزارة أنه سوف يتم عقد الاختبارت لمدة 10 أيام كاملة بداية من يوم السبت 27 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر القادم بداية من الساعة التاسعة صباحاً، موضحة أنه يجب على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها ومعه صورة من شهادة الثانوية المعادلة (العربية أو الأجنبية) الحاصل عليها الطالب و مُستند تحقيق شخصيةو عدد 4 صور شخصية.