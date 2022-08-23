انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان الاقتصاد لـ” الدور الثاني للثانوية العامة” على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة منذ قليل، بتداول امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجان بـ20 دقيقة فقط

ونشرت أسئلة امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسي 2021،2022، الدور الثاني.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وذلك بعد نجاح نجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات من ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي