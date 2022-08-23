انت الان تتابع خبر بعد أقل من 7 أيام – الإعلان عن موعد صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتبقى أقل من أسبوع على بدء منافذ الصرف التابعة لبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الإجتماعي وهية البريد القومي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في صرف أكثر من 20 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، علاوة على الزيادة الجديدة التي تقدر بنسبة 13% والتي تبلغ تكلفتها حوالي 8 مليار جنيه يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف بتم البدء في صرف معاشات سبتمبر بداية من شهر الأول في الشهر الجديد، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة أنه سوف يتم البدء بالصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي يحصل فيها القائم بالصرف أو المستفيد على أقل من 100 جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة يقدر قوامها حوالي 2 مليون و400 مواطن.