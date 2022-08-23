وزير التعليم العالى يفتتح منشآت تعليمية فى بنى سويف اليوم

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور، بمقر جامعة بنى سويف، فى حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالى وجامعة بنى سويف.





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