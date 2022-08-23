82 مليون جنيه إجمالى مبيعات «سند الخير» منذ انطلاقها

جدة - نرمين السيد - قال هشام أمنة وزير التنمية المحلية، إنه تلقى تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة سند الخير والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس وحتى 17 أغسطس 2022 على مدار 18 أسبوعا، نجحت خلالها المبادرة فى تحقيق مبيعات بإجمالى مايقرب من 82 مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ17 محافظة.





استمرارا لنهج وزارة التنمية المحلية بتخفيف العبء عن المواطنين من محدودى الدخل، خاصة فى المناطق والقرى الأكثر احتياجاً والأحياء الشعبية بجميع المحافظات.

وتجوب القوافل المتحركة لمبادرة "سند الخير" المحافظات لتقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق وذات جودة مناسبة محملة بحوالى 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سودانى، أرز، مكرونة، وغيرها .

وأشار الوزير، فى بيان صحفى، إلى أن المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.

وأشار أمنة أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها فى أسبوعها الثامن عشر من تحقيق مبيعات بحوالى 3,7 ملايين جنيه بتغطيتها 12 محافظة هى القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والإسماعيلية والمنيا والأقصر والغربية وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد 73 سيارة منها 10 سيارات فى كل من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية، و5 سيارات لمحافظتى أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات لمحافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لكل من الأقصر والغربية، لافتا إلى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، هذا بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة، حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالى خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقى السلع

وأوضح الوزير، أن مبادرة سند الخير تُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما فى ظل الظروف التى يشهدها العالم حاليًا من موجة فى ارتفاع الأسعار مشيراً الى إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجا، لدعم أهالى تلك المناطق بما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات جميع الدول.

وأضاف الوزير، أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى المبارك، حيث طرحت عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات فى هذه المناسبات تخطت 33,8 ملايين جنيه مثمنا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين فى جميع المناسبات والوصول اليهم فى جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.