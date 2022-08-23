بروتوكول تعاون علمى بين «بحوث البترول» وعلوم القاهرة

جدة - نرمين السيد - أستقبل الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتور طه الدبس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك.





واستهل دكتور ياسر حديثه بالتهنئة للمهندس طارق الملا لتجديد الثقة وزيرا للبترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد وكل الأمنيات لسيادته بمزيد من التقدم والانجازات، كما قدم التهنئة للأستاذالدكتور محمد أيمن عاشور لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى متمنيا لسيادته التوفيق والسداد.

وقع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية وبحضور الدكتور طه الدبس وكيل الكلية ومن المعهد، ورشا النجومى رئيس الإدارة المركزية ورؤساء الأقسام البحثية وا.د تامر عوض منسق البروتوكول.



وأكد مصطفى على أهمية التكامل والتعاون العلمى بين المعهد ومؤسسات الدولة المختلفة والجامعات لتحقيق الاستفادة القصوى بين الأطراف.

وأوضح دكتور ياسر أن هذا التعاون العلمى يشمل عدة مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والخبرات العلمية بين الجهتين خاصة فى مجال البحوث والتعليم والتدريب، إعداد الكوادر العلمية، تفعيل المشروعات المشتركة التى تساهم فى التنمية المستدامة والتعاون فى مجال ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية وفى مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار بين مكتبى التايكو لدى الطرفين ومجال جودة المعامل.

وفى إطار الزيارة، أجرى الوفد جولة تفقدية تضمنت الأقسام البحثية والمعامل والمراكز الخدمية وقد أشاد الوفد بإمكانيات المعهد الهائلة لامتلاكه أحدث الأجهزة والمعامل التى تطبق نظام الجودة.



وفى ختام اللقاء، قدم دكتور ياسر الشكر والتقدير لجميع الحاضرين، كما تبادل ودكتور أحمد الدروع التذكارية.