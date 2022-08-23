نجاح جراحة ذات مهارة لاستئصال ورم ضخم من الركبة بمستشفي فايد التخصصي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - نجاح جديد لقسم جراحة العظام بمستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر 35 عام، وذلك من خلال استئصال ورم (نسيجي تكيسي) متضخم بمفصل الركبة اليمنى بلغ طوله أكثر من 20 سم ووصل وزنه إلى 2 كجم.

حضرت المريضة إلى المستشفى على كرسي متحرك، وتشكو من مضاعفات عديدة بمنطقة الركبة، حيث كانت تعاني من ورم متضخم بالركبة، تسبب هذا الورم فى شعورها بآلام حادة مع صعوبة في ثني الركبة، والمشي بصورة طبيعية.

وعلى الفور خضعت المنتفعة لعدد من الفحوصات الدقيقة منها الفحص السريري، وتم إجراء التحاليل المخبرية والتصوير الطبي، وقد أكدت نتائج الفحوصات وجود ورم كبير بطول يصل إلى أكثر من 20 سم متمركز في منطقة الركبة.

وعليه، تم تشكيل الفريق الجراحي المتخصص لدراسة الحلول الجراحية وخطوات العملية، ومن ثم تم تجهيز المريضة وإجراء الجراحة مستغرقة ساعتين، وتم فيها فتح الركبة ومن ثم إستئصال كامل للورم من جذوره، وتم إرسال عينة من الورم للفحص المعملي.

أجريت العملية بنجاح وتحظى المريضة حاليًا برعاية فائقة خلال إقامتها بالمستشفى وسيتم متابعة الحالة بالعيادات الخارجية حتى تمام التعافي لتمارس حياتها بصورة طبيعية، بعد أن انتهت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها لتستطيع المشي وثني الركبة بشكل كامل.

تتكلف مثل هذه العملية خارج التغطية الصحية الشاملة أكثر من 50 ألف جنيه، بينما لم تتكلف المنتفعة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشاملأكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

هذا، وينصح الفريق الطبي جميع الحالات المشابهة بسرعة التوجه إلى العيادات المتخصصة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية منذ بدء الأعراض للفحص الفوري وتقليل المخاطر المحتملة .

قام بإجراء الجراحة الفريق الطبي المتميز:-

▪︎أ.د. سام سمير سمعان - استشاري جراحة العظام

▪︎د. مصطفى محمود - اخصائي جراحة العظام

⬅️وبمشاركة فريق التخدير، المكون من:-

▪︎د. محمد عبد العليم - استشاري التخدير

▪︎أ. محمد الطيب - فني التخدير

⬅️ وبمعاونة فريق التمريض المتميز، المكون من:-

▪︎أ. رؤية محمود - تمريض العمليات

▪︎أ. شريهان محمد أحمد - مشرف العمليات