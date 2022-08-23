لقاء الرئيس السيسى بالقادة العرب فى العلمين يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر أمس، بمطار العلمين، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، كلا من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام فى لقاء أخوى خاص، معربا عن التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وقال المتحدث "إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم".

وتفقد الرئيس السيسى وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المصريين يعملون معا كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز.

وقال مدبولى خلال استقباله فى مدينة العلمين الجديدة أمس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ والشباب المشاركين فى "ملتقى لوجوس الثالث للشباب" تحت شعار "العودة للجذور"، إن إنشاء المدن الجديدة استهدف إقامة تجمعات سكنية للشباب تتميز بجودة حياة أفضل، وعلى سبيل المثال ستشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق شبكة القطار السريع، وسيكون بها ميناء يسهم فى الربط لوجستيا مع أوروبا، وأشار إلى أن كل المدن التى يتم إنشاؤها مدن ذكية ومستدامة.

وخاطب مدبولى الشباب بقوله: "أتمنى أن تكون زيارتكم لمصر فرصة لتروا بأنفسكم حجم التنمية الكبير الذى تم إنجازه فى العلمين الجديدة، فقبل 5 سنوات لم يكن يوجد فى هذا الموقع "طوبة واحدة" بل كانت عبارة عن ساحل رملى فقط".

وأوضح مدبولى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمشروعات الصناعية، ومشروعات معالجة وتدوير المياه، للاستفادة من كل قطرة مياه، والاستفادة من مياه الصرف الزراعى التى كانت تصرف فى البحيرات والبحر المتوسط، وإعادة معالجتها والاستفادة منها.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية أمس فى الكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول حيث استعرض مدير الكلية الحربية الموقف الحالى لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

وتفقد وزير الدفاع والإنتاج الحربى دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبى وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة من خلال منظومة عمل بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.

وناقش الفريق أول محمد زكى عددا من الطلبة المتقدمين فى أسلوب الاختبارات المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج فى ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى أن كل شخص سيتم قبوله فى الأكاديمية والكليات العسكرية سيكون بناء على إمكاناته وقدراته وأنه لا مجال لأى عوامل أخرى فى الاختبارات، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التى تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة.

وفى ختام الجولة التفقدية، قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من أماكن التدريب داخل الكلية الحربية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما ناقش عددا من الطلبة فى عدد من الموضوعات، مشيدا بحالة الوعى والمستوى الثقافى العالى للطلبة، وموجها الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.