طقس اليوم.. ارتفاع جديد لـ درجات الحرارة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشما وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

فيما يسود ليلا طقس حار رطب على معظم الأنحاء، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين الى أربع درجات مئوية.

طقس اليوم

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

الإسكندرية 33 25

وادى النطرون 37 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 24

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 33 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 24

رفح 34 23

رأس سدر 39 26

نخل 37 19

نويبع 37 27

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 40 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 29

الفيوم 38 25

بنى سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 41 26

سوهاج 39 27

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 25

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 27

حلايب 35 28