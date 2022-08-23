حملات لا تهدأ لـ إزالة الإشغالات فى ميدان الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - حملات الجيزة جاءت هذه المرة فى محيط ميدان الجيزة، فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرئيس حى الجنوب، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة جميع التعديات على الطريق العام على مدار اليوم.

تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع "ربيع الجيزى والنهضة، والبحر الأعظم، والمجزر الآلى بالمنيب، وجسر الكونيسة بالمنيب، كما تمت إزالة الحواجز الحديدية، والبلدورات.

مخالفات تعريفة الركوب فى الجيزة

شنت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، حملات مفاجئة بالقطاع الجنوبى بالطريق الزراعى، وأسفرت عن ضبط 20 سيارة بمخالفات تحصيل أجرة زيادة وتغيير وانتهاء خطوط السير.

كما تم ضبط 5 مركبات "توك توك"، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بمتابعة من محمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بشن حملات على مواقف السرفيس، والطرق والمحاور المرورية، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط السير.