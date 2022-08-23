احتفالية تكريم نوابغ الغربية بحضور المحافظ (صور)

جدة - نرمين السيد - وتضمن الحفل الذى أقيم بقاعة المركز الثقافى فى مدينة طنطا، ونشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية على فيسبوك، تكريم أوائل الثانوية العامة 2022، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، والشهادة الإعدادية العامة، والإعدادية الأزهرية.

وخلال كلمته، أكد محافظ الغربية على أن المحافظة مليئة بالمتميزين فى كافة القطاعات ليس فقط فى التعليم، وإنما فى مختلف المجالات، وهذا نتاج حرص المحافظة على الاهتمام ببناء وتنمية الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة، التى وضعت التعليم أساسا للتقدم.

وشمل الحفل، تم تكريم 4 طلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، و4 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وتم تكريم 4 طلاب من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكريم 79 طالبا وطالبة من أوائل المحافظة فى المراحل الإعدادية العامة، والإعدادية الأزهرية، والدبلومات الفنية، الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، والتربية الخاصة والمكفوفين.