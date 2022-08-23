أبو ليمون يكرم عباقرة المنوفية: تميزكم ليس غريبا.. ومكتبى مفتوح لكم (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء أمس الإثنين، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية الأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة، والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.





جاء هذا، خلال استقبال محافظ المنوفية للطلاب الأوائل وأسرهم بمكتبه بالديوان العام، بحضور الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وفضيلة الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية.

وخلال التكريم، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل، معربا عن سعادته وفخره بتميز أبناء المحافظة وتفوقهم على مستوى الجمهورية بجميع المراحل التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التفوق العلمى ليس جديدا على أبناء المنوفية فهى دائماً تحتل الريادة والصدارة كل عام فى تفوق أبنائها، موجها الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة فى تشجيع أبنائهم على التفوق.

وأكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على الاهتمام بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بعناصره كافة كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وأجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع الأوائل كل على حدة للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التى سيلتحقون بها والمنح الدراسية، حيث أكد لهم على تقديم جميع أوجه الخدمات والوقوف بجانبهم للالتحاق بالمرحلة الجامعية، مشددا على أن مكتبه مفتوح دائما لتلبية مطالبهم.

ومن جانبه، أعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم من محافظ المنوفية، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار فى مواصلة النجاح والتميز.