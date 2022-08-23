هل تجوز صلاة الأطفال دون وضوء أو حجاب؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تدريب الأطفال فى البيوت والمدارس على الصلاة بالطريقة التى تليق بحالهم وتجعلهم يحبونها ويقبلون عليها، ولو كان عن طريق التدريب من غير وضوء ولا حجاب للبنات هذا أمر يثاب عليه فاعله ومن يقوم عليه، حبذا لو كان هذا مع استشارة المختصين بنفسية الأطفال والمعنين بترسيخ القيم فى النفوس مع الصبر والاحتساب لتدريبهم على العبادات وتأهيلهم للقيام بالتكليفات الشرعية المستقبلية".

وأضافت: "هذا العمل فيه من معنى الاصطبار المأمور به فى قوله تعالى: "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى" سورة طه: 132، وقوله تعالى: "وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا".. سورة مريم: 55

معنى الإنصاف

وعلى صعيد آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنصاف خُلق كريم، يجعل صاحبه يعطى كل ذى حقِّ حقه، فلا يظلم نفسه ولا يكلِّفها فوق طاقتها، وكذلك لا يظلم غيره ولا ينتقص من قدره حتى لو كان عدوَّه.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".

وأوضحت أن الشخص المنصف هو الذى يلتزم العدل فى جميع أحواله وتعاملاته.

من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا.

وأيدت الدار، عبر صفحتها على فيس بوك حكمها، بأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة "وهو التخريد"، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض "صاحب السيارة الجديدة" لتمويل عملية الشراء.

وأكدت أنه لا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".