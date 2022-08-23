تقلبات وانخفاضات.. كيف تكون حالة الطقس خلال 6 أيام؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف فى دلاجات الحرارة خلال هذه الفترة حيث تسجل الحرارة اليوم الثلاثاء 37 درجة فى حين تكون يوم الأربعاء نفس الدرجة، وفى يوم الخميس تقل درجة على القاهرة لتصبح 36 يوم الجمعة 35، ثم تنخفض يوم السبت لتكون 34 درجة وتستمر على هذا يوم الأحد.

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد خلال هذه الفترة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشما وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يسود ليلا، طقس حار رطب على معظم الأنحاء، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين الى 4 درجات مئوية.