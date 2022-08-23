حياة كريمة: ندرس تجارب دول جنوب شرق آسيا فى المشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - قالت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديا من خلال مساعدتهم على تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.





وأضافت ثروت، فى مداخلة مع برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إنجى القاضى على قناة DMC، أن المبادرة تهتم بفكرة توحيد الجهود لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد، موضحة أن ذلك لا يتم من خلال إنشاء بنية التحتية وخدمات صحية وتعليمية فقط، ولكن من خلال التوعية والثقيف وخلق فرص عمل.

وتابعت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، أن هناك طفرة حدثت فى مستهدف التمكين الاقتصادى فى مصر من خلال اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب عليها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا من أهم محاور مبادرة حياة كريمة، لأن المرأة أساس المجتمع المصرى، وبناء عليه يتم تمكينها اقتصاديا واجتماعيا بدورات تدريبية والتثقيف والتوعية على كافة الأصعدة، وتدريبها على إدارة مشروع فى المنزل، ومنحها مشروع متناهى الصغر، يضمن استدامة دخل ثابت للأسرة، ثم متابعتها بالزيارات المتكررة والاتصالات التليفونية للطمأنينة على سيرها فى طريق نجاح بمشروعها.

وأكملت: ندرس تجارب دول جنوب شرق آسيا مثل الصين، وهونج كونج، والهند، وسنغافورة، فى المشروعات الصغيرة، ونكتشف أهمية هذه المشروعات فى تنمية الإنتاج المحلى والدخل القومى للدولة.