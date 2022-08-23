كنائس قنا وسوهاج والمنيا تحتفل بعيد العذراء مريم

جدة - نرمين السيد - تضمنت الذبيحة الإلهية الاحتفال بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الكنيسة، بمشاركة الأب مرقس سليمان، راعى الكنيسة، والأخوات الراهبات.

وفى كلمته، قدم راعى الإيبارشية الشكر والتقدير للأب الراعى، والأخوات الراهبات، على جميع المجهودات المبذولة، من أجل خدمة الكنيسة، والمجتمع.

كما ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالبياضية.

جاء ذلك بمشاركة الأب بولس إسحق، راعى الكنيسة، والأب مايكل ليم، راعى كنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبوقرقاص البلد، والشماس الإنجيلى شكرى سعد.

وفى كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول العذراء مريم، نموذج الخدمة المجانية، التى ذهبت مسرعة، لخدمة أليصابات، وتضمن القداس الاحتفالى أيضًا منح سرى المعمودية، والميرون لستة من أطفال الكنيسة.

وترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة مار جرجس بنزلة خاطر، بمشاركة الأب رومانى عدلى، راعى الكنيسة.

تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا الاحتفال بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الرعية.

وفى كلمته الروحية، تحدث الأب المطران حول بعض الصفات الرائعة التى اتسمت بها مريم العذراء فى حياتها مثل: الإيمان والتصديق، الوادعة والتواضع، وأخيرًا الصمت والتأمل.

وأجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع الأبناء والبنات المحتفى بهم، موضحًا قول السيد المسيح "أنا الكرمة وأنتم الأغصان"، مؤكدًا أننا متحدون بالرب يسوع من خلال سر الإفخارستيا.

واختتم الأنبا توما الرسول حديثه بتقديم التهنئة لهم، لحصولهم على ثلاثة كوؤس فى مسابقة سفر أعمال الرسل، والتى أقيمت خلال الفترة الماضى

وقام الأنبا باسيليوس، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،بصلاة القداس الإلهى، احتفالًا بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجاهين.

شارك فى الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالى، راعيا الكنيسة، حيث أعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "فضائل من حياة العذراء مريم". وعقب الكلمة الروحية، منح الأب المطران درجة القارئ لعدد من شمامسة الرعية.