محمد صلاح يسجل في هزيمة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:31 مساءً - فاز مانشستر يونايتد على حساب ليفربول بنتيجة 2-1 في كلاسيكو إنجلترا التاريخي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

سجل أهداف المباراة كل من جادون سانشو، وماركوس راشفورد في الدقيقتين 16 و53، بينما أحرز هدف ليفربول الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة ارتقى مانشستر يونايتد الى المركز الرابع عشر ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز الأول على الريدز مسجلاً 3 أهداف وتلقى 7.

بينما جاء ليفربول في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين جمعهما من التعادل في الجولتين الأولى والثاني والهزيمة في الثالثة وتسجيل 4 أهداف وتلقى 5.

وتاريخيا قبل المباراة التقى فريقا مانشستر يونايتد وليفربول فى 60 مباراة قبل مواجهة الليلة، نجح أصحاب الأرض والجمهور فى الفوز 28 مرة مقابل 18 للريدز، بينما انتهى 14 لقاء بالتعادل.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين انتهت لصالح ليفربول على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في المواجهة التي أقيمت مساء 19 أبريل الماضي على ملعب "اولد تراوفولد" وسجل خلالها محمد صلاح هدفين في الدقيقتين 22 و85 وصنع هدف الريدز الأول للويس دياز في الدقيقة 5، وحصل وقتها الفرعون على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة قبل الماضية وبنفس الموسم الماضي نجح ليفربول في الفوز بخماسية نظيفة التي أقيمت 24 أكتوبر الماضي وسجل خلالها الفرعون هاتريك في الدقائق 38، 45، 50 على التوالي وصنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لنابي كيتا وحصل أيضاً وقتها على لقب أفضل لاعب في المباراة.

ويعد محمد صلاح أبرز نجوم الجيل الحالي والأكثر تسجيلا للأهداف في كلاسيكو الكرة الإنجليزية حيث خاض 11 مباريات ضد مانشستر يونايتد في جميع البطولات سجل خلالها 10 أهداف.

كما صنع النجم المصرى هدفين مع ليفربول ضد الشياطين الحمر، ونجح في تحقيق 5 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات وتلقى 3 هزائم فقط في مختلف المسابقات.

وانفرد محمد صلاح بالمركز الثامن فى قائمة الهدافين التاريخيين للريدز، برصيد 159 هدفا بقميص ليفربول فى جميع البطولات.

وكان محمد صلاح حقق انطلاقة تاريخية في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد بعدما سجل هدفا فى التعادل مع الصاعد حديثا فولهام بهدفين لكل منهما، على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة الأولى للبريميرليج.

وجاء تشكيل نادي مانشستر يونايتد كالتالي..

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: تيلر مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، ديوجو دالوت.

خط الوسط: ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني إيلانجا.

بينما جاء تشكيل نادي ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، ميلنر، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.

مان يونايتد ضد ليفربول