شباب الطائرة يهزم تونس ويتوج بلقب البطولة الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:30 مساءً - توج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.
وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائي بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.
وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:
رئيس البعثة: الدكتور وائل قنديل
المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب: بيرسى أونكن
المدير الفنى للفريق: هانى مصيلحى
المدرب العام: إسلام عثمان
المحلل التقنى: أحمد سعيد
المدير الادارى: محمد رمضان
طبيب الفريق: الدكتور محمد يونس
أخصائي العلاج الطبيعى: الدكتور سامح نور
اللاعبون:
١- ياسين محمد عيد
٢- محمد ياسر حسن
٣- زياد أسامة عبد الغنى
٤- أحمد ياسر سعيد
٥- على وائل رؤوف
٦- أحمد وائل قنديل
٧- حازم اشرف رشاد
٨- حمزة حمدى الصافى
٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع
١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات
١١- عبد الله أسامة سرور
١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.