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شباب الطائرة يهزم تونس ويتوج بلقب البطولة الأفريقية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:30 مساءً - توج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

 

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائي بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.

 

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

 

رئيس البعثة: الدكتور وائل قنديل 

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب: بيرسى أونكن

المدير الفنى للفريق:  هانى مصيلحى 

المدرب العام: إسلام عثمان 

المحلل التقنى: أحمد سعيد 

المدير الادارى:  محمد رمضان 

طبيب الفريق: الدكتور محمد يونس 

أخصائي العلاج الطبيعى: الدكتور سامح نور 

 

اللاعبون: 

١- ياسين محمد عيد 

٢- محمد ياسر حسن 

٣- زياد أسامة عبد الغنى 

٤- أحمد ياسر سعيد  

٥- على وائل رؤوف

٦- أحمد وائل قنديل  

٧- حازم اشرف رشاد 

٨- حمزة حمدى الصافى 

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات 

١١- عبد الله أسامة سرور 

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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