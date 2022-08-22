رسميًا.. الزمالك بطلاً لدورى 2021 / 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:30 مساءً - حصد فريق الزمالك لقب بطولة الدورى هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي والـ 14 في تاريخه، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز اليوم، وأصبح الفارق في النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط ويتبقي مباراتان على نهاية الدوري لبيراميدز ولا يمكن تعويض فارق النقاط.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الـ 32 من الدورى، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حصول الزمالك الدوري علي لقب الدورى رسميا اليوم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة الاتحاد السكندري ، وتضم القائمة البيضاء كلاً من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه