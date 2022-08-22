زاهي حواس عن مستوى النادي الأهلي: «حاجة تكسف»



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إنه طالب بعودة حجر رشيد، معلقا: «أنا اللي بطالب بعودة الحجر.. ومش عايز وزارة السياحة أو إدارة الآثار المستردة تدخل في معركة مع الإنجليز»، حيث ستكون المطالبة شعبية.

وقال حواس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أنه سيعد وثيقة تتضمن الأسباب التي دفعتنا للمطالبة برد رأس نفرتيني أو حجر رشيد، وسيتم توقيع هذه الوثيقة من بعض المثقفين المصريين الذين لهم ثقل عالمي.

وعن مستوى النادي الأهلي، عقب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، «حاجة تكسف، مرضتش أسأل الأهلي عمل ايه إمبارح»