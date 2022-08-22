وسيم السيسي: الرسول جذوره من مصر ونحن من نسله

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن هناك بعض الكلمات نرددها في بعض الأغاني، أصلها فرعوني، مضيفا: “منها على سبيل المثال أغاني رمضان “وحوي يا وحوي إيوحا”, وعناها أهلا أهلا، وإيوحا هي الملكة إياح حتب التي جيشت جيوش واستشهد زوجها والممياء بتعته في متحف الحضارة”.

وأضاف وسيم السيسي، في اتصال هاتفي لبرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، على فضائية “الحدث اليوم” مساء الإثنين، أن هناك لوحة جدارية تبين أن الفراعنة ساجدين على ذقونهم، هذا ما ورد في قول الله تعالى في سورة الإسراء:” إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا”.

وأكد أن الرسول صل الله عليه وسلم جذوره من مصر ونحن من نسله، من بني عبد مناف، معقبا: “ربنا اختار الكنانة ومن الكنانة اختار بني عبد مناف ومن بني عبد مناف اختار قريش ومن قريش اختار بني هاشم فأنا خيار من خيار وبعدين هاجر مننا