وزير الأوقاف: «اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين» قول خاطئ ومحرض للتفرقة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سمع فى أحد المساجد إمام المسجد يقول "اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين، واللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين"، لافتا إلى أنه قول خاطئ ويدعوا للتفرقة وعدم التسامح.





وأوضح جمعة، خلال مؤتمر "التسامح ومواجهة العنف.. المبدأ إلى التطبيق" الذى تنظمه الهيئة الإنجيلية بالعين السخنة، أن الإمام قائل المقولة معروف عنه بالوطنية، متابعا: "تكلمت معه ما المشكلة أن تدعوا للجميع وتكسب ثواب الجميع، ولا يجب أن تدعوا بمثل هذه الدعوات التى تفرق ولا تجمع ويجب مراعاة معنى الجمل التى تقال والتفكير فى كل كلمة تكتب أو تقال، فرجل الدين يبنى ولا يهدم ويجمع ولا يفرق". وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه دعا لعقد دورات توعية لتخرج الخطبة بنسيج واحد وبوعى وفهم وطنى صحيح للدين.

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