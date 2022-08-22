وزارة الكهرباء تعلن وصول الأحمال لأقصى استهلاك خلال الأعوام الماضية

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الكهرباء فى بيان رسمى أنه قد بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34000 ميجاوات، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 48200 ميجاوات، فيما بلغ احتياطى القدرات الكهربائية 13900 ميجاوات.
ويستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.
ويواصل جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.
ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة. https://eservices.eehc.gov.eg/
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