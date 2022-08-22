أندريه زكى: التسامح منهج للحياة ورؤية نحتاج أن تترسخ فى المجتمع (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال إن ما حدث فى حادث كنيسة أبوسيفين فى إمبابة يرسخ لنا العيش المشترك، وروح التعاون والمحبة، وأن هناك نموذج للتعايش يجب دراسته.

وأعرب عن تقديره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى تجمعه به علاقة صداقة ومحبة وأخوة، كما أشاد بجهوده فى قضية التسامح، والدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وفيما يلى نص الكلمة: تشاركنا مع سيادته فى العديد من المؤتمرات حول قضايا العيش المشترك والتسامح، كما أن المتابع لمقالاته، ومؤلفاته، وتصريحاته الصحفية والإعلامية، يجد اهتماما كبيرا بقضية التسامح، ومن يتابع عمل وزارة الأوقاف يجد نشاطا كبيرا فى إصدار المؤلفات التى تهتم بالقضايا الوطنية كالمواطنة والعيش المشترك، والتركيز على دور المؤسسة الدينية فى خدمة المجتمع، وتعزيز السلم المجتمعى، ونشر القيم المجتمعية الإيجابية ومواجهة التشدد والتطرف.

وأود أيضا أن أعبر عن تقديرى للمجهود المبذول فى كتاب "التسامح منهج حياة"، وهو يضم مجموعة من الأبحاث تتناول قضية التسامح من عدة جوانب، لنخبة من العلماء والمفكرين من مصر وخارجها، وتقديم ومشاركة مميزة للدكتور محمد مختار جمعة.

إن قيمة التسامح ذات قوة كبيرة، وهى ليست مجرد إطار نظرى للبحث والقراءة، بل منهج للحياة، وهذه هى الرؤية التى نحتاجها عند الحديث عن قيمة التسامح فى المجتمع، أن يترسخ ليصبح هو الأمر المألوف فى المجتمع وليس بالأمر غير الطبيعى أو غير الدارج، فى التعامل مع الآخر، فى قبوله، احترامه، إنصافه، وكذلك فى البيع والشراء وجميع الأنشطة والمعاملات المجتمعية، وهذه بالفعل هى المحاور الرئيسة فى مفهوم التسامح.

ولعل ما رأيناه فى حادث كنيسة أبى سيفين فى منطقة الوراق، يبرز هذا المفهوم لدى المصريين، فرأينا من تسارعوا للكنيسة لإنقاذ المصلين الذين كانوا بالداخل من منطلق إنسانى طبيعى، يتميز به نموذج العيش المشترك فى مصرنا الحبيبة، ويمتاز به الشعب المصرى، الذى لديه مخزون حضارى عريق، يدرك قيمة سيادة روح التسامح والمحبة والعمل معا من أجل رفعة الوطن.

إن نموذج العيش المشترك فى مصر، بكل إيجابياته وما يواجهه من تحديات، هو نموذج فريد من نوعه، نشكر الله عليه، ونفتخر به ونحرص على تدعيمه.

وفى هذا الصدد، يمكننا الحديث عن تأصيل قيمة التسامح كمنهج للحياة فى عدة محاور: -

تعريف المصطلحات

وهذه نقطة رئيسة، وأول خطوة فى دراسة أى قضية، تعريف المصطلح بدقة، وإزالة الغموض عنه، والتعرف على ما يحتويه من مفاهيم، فيجب أولا تعريف مصطلحات مثل "الالتزام، والتشدد، والتدين"، فالخلط بين بعض المصطلحات قد يكون سببا فى نشأة أفكار متشددة بعيدة عن التسامح.

وكذلك تعريف التسامح، باشتماله على الرحمة والسماحة والمغفرة والصلح واليسر والاستواء، والكرم والرفق.

كما أننى أفهم التسامح بأنه المساحة التى تتجاوز المشترك إلى حق الاختلاف، وهنا يكون هناك مكان للآخر المختلف.

لهذا، فإن تعريف المصطلح بدقة، هو خطوة لمعرفة الذات والآخر، والقواسم والأرضية المشتركة بيننا وكيف نتعاون سويا.

التسامح فى الأديان

وهو أمر لا شك فيه، إذ تؤكد كل الأديان أن الناس جميعا أبناء العائلة الإنسانية، وكلهم لهم الحق فى العيش والكرامة دون استثناء أو تمييز، فالإنسان، هو خليقة الله، وهو مكرم فى كل الأديان، بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو انتمائه، وعليه مسؤولية فى إعمار الأرض، هذا الإعمار لن يتحقق إلا بسيادة مبدأ التسامح والتعاون والتكامل. فالاختلاف لا يجب أن يكون سببا للتنافر والعداوة، بل للتعارف والتلاقى على الخير والمصلحة المشتركة.

والملاحظ هنا أن النصوص الدينية لمختلف الأديان لم تعتبر التسامح مجرد نظرية، بل ربطته بجميع أوجه الحياة.

دقة التفسير ودورها فى بناء التسامح

إذن لا تنبع إشكالية الكراهية أو عدم التسامح أبدا من النص الدينى، فالنصوص الدينية سمحة بطبيعتها، ولا جدال بشأنها وتعاليمها السامية، لكن تأتى المشكلة فى الأساس من بعض التفسيرات التى تحاول اختطاف النص وتأويله إلى حيث ما لا يقصد، فتستغله فى تأصيل دعاوى الكراهية افتراء وزورا.

والهدف من التفسير هو محاولة إدراك المعنى الواضح للنص، ولكى تتم عملية التفسير بشكل موضوعى، فهى تقوم على نقطتين محوريتين: هناك وفى ذلك العصر، وهنا والآن، وتتمثل عملية التفسير فى رحلة الذهاب والعودة بين هاتين النقطتين.

وتشمل دراسة سياق النص أربعة عناصر رئيسة: اللغة، التاريخ، الجغرافيا، الحضارة. هذه العناصر يجب أن تدرس جيدا، حتى نفهم ماذا كان يعنى هذا النص للمتلقى الأول فى سياقه الحضارى والظروف التاريخية والسياسية التى مر بها، والمنطقة الجغرافية التى كتب فيها النص.

بعد ذلك يأتى تطبيق ما تمت دراسته على الحياة الحالية، بطرح السؤال: ماذا يعنى هذا النص بالنسبة لحياتى، هنا والآن؟ وهذا هو المقصود من دور التفسير فى دعم العيش المشترك.

ربما بتفسير خاطئ ينقلب معنى النص تماما ويخرج عن سياقه، وهو ما تعتمد عليه التفسيرات المتشددة للنصوص الدينية؛ فأحد الأساليب مثلا، هو أخذ النص بحرفيته، أو إغفال خلفية النص والظروف التى نزل فيها، أو اقتطاع جزء من النص وبناء فكرة كاملة عليه. خطأ التعميم أيضا من الأخطاء الكبيرة فى التفسير.. وهذه الأساليب هى ما تولد فهما منقوصا وخاطئا للمعتقد، وربما تترك تأثيرا سلبيا على المجتمع وتهدد سلامته.

التسامح بين النظرية والتطبيق

بدون تطبيق عملى للقيم، تبقى هذه القيم مجرد كلمات نبيلة خالية من التأثير ومنزوعة القوة، وفى هذا الإطار يتجلى دور الوعى بأهمية ربط قيمة التسامح فى الأديان مع المفاهيم الحديثة للمجتمع، بما تشتمل عليه من حرية المعتقد والكرامة الإنسانية، ومكانة المرأة وحقوقها.. فكل من النص والتفسير يحتاجان إلى عنصر التطبيق العملى داخل المجتمع، وهذا يأتى من خلال دراسة المجتمع وواقعه، ثم التركيز على معالجة السلوكيات السلبية، والتشجيع على السلوك الإيجابى والتسامح.

التسامح فى معناه العملى يشتمل على التعامل بين الشخص الأقوى والأضعف، ومعرفة الآخر، وقبول حق الاختلاف.

أهمية الحوار

الحوار هو البوابة الرئيسة للوعى والفهم والإدراك، وهى أعمدة رئيسة فى بناء مفهوم التسامح والعيش المشترك. فكيف أعيش مع آخر مجهول بالنسبة لى؟ يساهم الحوار فى التعرف على الآخر وبناء الجسور معه، وزيادة الاحترام المتبادل بين أطراف الحوار، واحترام كل طرف لوجهة نظر الآخر، وبهذا المعنى، فالحوار من أهم مظاهر التسامح ودعائمه.

التركيز على التعليم ودوره فى بناء التسامح

الجهل واحد من ألد أعداء الإنسان، والتعليم هو سلاح الفرد لمحاربة الجهل بشتى أنواعه: الفكرية، والأدبية، والنفسية، والإنسانية. يقف الجهل أمام الشعوب معرقلا لكافة جهود التطور والحياة بسلام، مما يفرض ضرورة تضمين القيم الإنسانية النبيلة: كالتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر المختلف، ضمن مناهج الجامعات ومؤسسات التعليم العالى حول العالم. بل وأضيف على ذلك ضرورة تضمين هذه المفاهيم منذ المراحل التعليمية الأولى بدءا من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، والتشجيع على العمل المشترك بين الطلبة فى مختلف المدارس، والعمل على الدمج.. مما يخلق إطارا عمليا لتعليم قيمة التسامح، ويصبح جزءا رئيسا من المكون المعرفى للفرد منذ طفولته.

لقد أثبتت العقود الماضية أن أى إنجاز حقيقى فى المجتمع على كل المستويات، لن يمكن التوصل إليه دون قيمة التسامح والعيش المشترك، وأن أمن المجتمعات وسلامها وقدرتها على التعافى من أى ظروف، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، يجب أن تنطلق من سيادة التسامح فى النطاق العام للمجتمع لخلق أجواء صحية تمكن الجميع من العمل والإنجاز.