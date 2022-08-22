«سويلم» يؤكد أهمية دور المركز القومى للبحوث فى تعظيم العائد من وحدة المياه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هانى سويلم مع وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، مع المشرف على مكتب الوزير الدكتور رجب عبدالعظيم، ورئيس المركز القومى لبحوث المياه الدكتور خالد عبدالحى، ورئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان المهندس أشرف المحمدى، وعدد من قيادات المركز القومى لبحوث المياه لمتابعة موقف عدد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز.

وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف الدراسات البحثية التى تجريها المعاهد التابعة للمركز، فى مجال الإدارة المُثلى للموارد المائية، وتنفيذ العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى حديثة مختلفة، وتنفيذ نماذج لتأهيل الترع، وعمل تجربة بحثية فى مجال اختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة.

كما تم عرض أنشطة المعامل المركزية للرصد البيئى فى مجال تحليل قياسات نوعية المياه بإجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة للمحافظة على ديمومة شهادة الاعتماد الدولية للأيزو.