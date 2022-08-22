عاجل.. السيسى وضيوف مصر يتفقدون العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.





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