وزير الأوقاف: الرئيس السيسى حرص منذ توليه الحكم ترسيخ مبدأ المواطنة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص منذ توليه مسؤولية الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة، وأنه لا فرق بين أبناء الوطن الواحد، وأن بعض المصطلحات تلاشت وانتهت، وأن جميع المصريين على قدم المساواة وفقا لمبدأ المواطنة المتكافئة.





وقال وزير الأوقاف، خلال مشاركته فى منتدى حوار الثقافات الذى تنظمة الهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان "التسامح ومواجهة العنف.. من المبدأ إلى التطبيق" بحضور الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من العلماء والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة - إن المنتدى يسهم فى دعم القيم النبيلة داخل المجتمع المصرى، لافتا إلى أن المنتدى جزء من استراتيجية عامة للدولة المصرية، وأن الكل لديه إيمان بقوة المواطنة الحقيقية، وأن كل ما يخرج من المنتدى نعمل على تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور مختار جمعة، أن التسامح ليس فقط قبول الاختلاف وإنما أيضا مراعاة مشاعر الآخر والحرص على المودة الوطنية الخالصة، لافتا إلى أن هناك توجه لعمل دورات لجميع الأئمة لدراسة بناء الخطبة، وأن هناك تدريب لعدد 5 آلاف إمام على مدى شهر من أجل التثقيف، فرجل الدين يبنى ولا يهدم ويجمع ولا يفرق وهذا هو الدور الأصيل لرجل الدين.

وتابع قائلا: "هناك ضرورة للوقوف على معنى الجملة، وأن يكون هناك بعد عن الجمل الجاهزة، وأنه يجب أن يدرك الشخص قيمة كل كلمة يقولها وأن يعرف أبعادها، ومراعاة شعور الآخرين فى كل لفظ وحركة".

كما أشار إلى أن مبدأ التسامح يجب تطبيقه بين الجميع، بين أبناء الدين الواحد وبين أفراد الأسرة، وبين الجيران وأن يكون السماحة فى جميع المعاملات الإنسانية، وأن كل الأديان نهت عن الغش والاحتقار، والمضاربة، وأن كل الأديان رحمة وتصافح و صبر.