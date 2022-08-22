وقال وزير الأوقاف، خلال مشاركته فى منتدى حوار الثقافات الذى تنظمة الهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان "التسامح ومواجهة العنف.. من المبدأ إلى التطبيق" بحضور الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من العلماء والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة - إن المنتدى يسهم فى دعم القيم النبيلة داخل المجتمع المصرى، لافتا إلى أن المنتدى جزء من استراتيجية عامة للدولة المصرية، وأن الكل لديه إيمان بقوة المواطنة الحقيقية، وأن كل ما يخرج من المنتدى نعمل على تطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف الدكتور مختار جمعة، أن التسامح ليس فقط قبول الاختلاف وإنما أيضا مراعاة مشاعر الآخر والحرص على المودة الوطنية الخالصة، لافتا إلى أن هناك توجه لعمل دورات لجميع الأئمة لدراسة بناء الخطبة، وأن هناك تدريب لعدد 5 آلاف إمام على مدى شهر من أجل التثقيف، فرجل الدين يبنى ولا يهدم ويجمع ولا يفرق وهذا هو الدور الأصيل لرجل الدين.
وتابع قائلا: "هناك ضرورة للوقوف على معنى الجملة، وأن يكون هناك بعد عن الجمل الجاهزة، وأنه يجب أن يدرك الشخص قيمة كل كلمة يقولها وأن يعرف أبعادها، ومراعاة شعور الآخرين فى كل لفظ وحركة".
كما أشار إلى أن مبدأ التسامح يجب تطبيقه بين الجميع، بين أبناء الدين الواحد وبين أفراد الأسرة، وبين الجيران وأن يكون السماحة فى جميع المعاملات الإنسانية، وأن كل الأديان نهت عن الغش والاحتقار، والمضاربة، وأن كل الأديان رحمة وتصافح و صبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: الرئيس السيسى حرص منذ توليه الحكم ترسيخ مبدأ المواطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.