محافظ أسوان يشدد على الالتزام بقرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، ضرورة الالتزام بترشيد الاستهلاك فى الكهرباء داخل المنشآت الحكومية، وفى الشوارع والميادين الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، على أن تقوم اللجان المشتركة، والمشكلة بالمرور الميدانى على جميع المنشآت والمبانى العامة والخاصة داخل كل مركز ومدينة للتأكد من تنفيذ التوجيهات المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة للإلتزام بها.





ووجه المحافظ - فى بيان اليوم - على ضرورة الالتزام بإنارة عمود، وفصل آخر داخل الشوارع الرئيسية سواء كانت اتجاه واحد أو اتجاهين، مع الالتزام بإطفاء الإنارة لواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة، علاوة على تخفيضها داخل المنشآت، مع حصر الأعمدة فى نطاق كل قرية ومدينة ومركز وعدد المضاء أو المفصول منها، فضلاً عن فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية باستثناء المواقع الخدمية الحيوية.

وشدد على مراجعة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لقواعد السلامة المهنية والحماية المدنية سواء بتوافر الأجهزة والمعدات التى تتماشى مع مراحل تطبيق الكود المصرى، بجانب وضع خطط للإخلاء داخل كافة المبانى العامة والخاصة، بالإضافة إلى مراجعة الشوارع والطرق المؤدية إليها.

ومن ناحية أخرى، أعلن أشرف عطية محافظ أسوان طرح أكبر محطة لوجستيات نهرية بطول 700 متر للاستثمار تضم ميناء لنقل بلوكات الجرانيت والرخام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وأيضًا محطة تزويد السفن بالوقود، وهو الذى يتزامن مع دعم مشروع إنشاء أول مدينة الجرانيت والرخام بالعلاقى جنوب المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، مع رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى مفيد صلاح، مستعرضا تطوير منظومة النقل النهرى ووضع خطة استراتيجية ومستقبلية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تذخر بها محافظة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستغلال المزايا النسبية والعمل على إطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية فى مجال النقل النهرى واللوجستيات.

وأشار المحافظ - فى بيان - إلى أن النقل النهرى لبلوكات الجرانيت والرخام سيحد من تهالك الطرق الصحراوية والزراعية بسبب الاعتماد على النقل الثقيل بأوزان تفوق الحمولات المقررة للطرق والكبارى، موضحا أنه بإنهاء مشروع الطريق الإقليمى الشرقى والذى سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها سيساهم فى تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوى للهيئة العامة للنقل النهرى، وخاصة أنها قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق المحافظة للحد من مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية، ولاسيما فى مناطق الكوبانية والشيخ فضل والأعقاب وكوم أمبو وأبو شهاب، وسلوا وإدفو.