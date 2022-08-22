محمد صلاح على رأس التشكيل الرسمى لمباراة مان يونايتد ضد ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:23 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مانشستر يونايتد ضد ليفربول التشكيل الرسمي للمباراة التي ستنطلق بينهما في التاسعة مساء اليوم الإثنين على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل نادي مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: تيلر مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، ديوجو دالوت.

خط الوسط: ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني إيلانجا.

تشكيل مانشستر يونايتد

بينما جاء تشكيل نادي ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، ميلنر، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.

تشكيل ليفربول

تاريخيًا.. التقى فريقا مانشستر يونايتد وليفربول فى 60 مباراة قبل مواجهة الليلة، نجح أصحاب الأرض والجمهور فى الفوز 28 مرة مقابل 18 للريدز، بينما انتهى 14 لقاء بالتعادل.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 79 هدفاً مقابل 76 لصالح الريدز، فيما حصل الأول على 5 ضربات جزاء سجل منهم 3، مقابل 7 ركلات ترجيح لنادي ليفربول سجل منهم 5 وأضاع كل منهم ضربتي جزاء.

وخرج نادي مانشستر يونايتد خلال 18 مباراة بشباك نظيفة مقابل 17 لصالح الريدز بفارق واحدة فقط، بينما شهدت مواجهات الطرفين عدد كبير من الإنذارات الصفراء حيث حصل لاعبو الشياطين الحمر على 115 و 10 حالات طرد، مقابل 91 لنجوم ليفربول و7 طرد.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين انتهت لصالح ليفربول على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في المواجهة التي أقيمت مساء 19 أبريل الماضي على ملعب "اولد تراوفولد" وسجل خلالها محمد صلاح هدفين في الدقيقتين 22، و85 وصنع هدف الريدز الأول للويس دياز في الدقيقة 5، وحصل وقتها الفرعون على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة قبل الماضية وبنفس الموسم الماضي نجح ليفربول في الفوز بخماسية نظيفة التي أقيمت 24 أكتوبر الماضي وسجل خلالها الفرعون هاتريك في الدقائق 38، 45، 50 على التوالي وصنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لنابي كيتا وحصل أيضاً وقتها على لقب أفضل لاعب في المباراة.

ويدخل الفريقان مواجهة الليلة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يبحث ليفربول ومانشستر يونايتد عن الانتصار الأول فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير دون رصيد.

وتعادل ليفربول فى المواجهتين الافتتاحيتين بمشواره بالنسخة الجديدة من البريميرليج أمام فريقي فولهام وكريستال بالاس على الترتيب. وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول فى الفوز بأول مباراتين في الدوري الإنجليزي منذ وصول مدربه الألماني يورجن كلوب لتدريب الفريق في 2015.

فيما خسر مانشستر يونايتد فى أولى مباراتين بالبريميرليج هذا الموسم، حيث تعرض لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه فريق برنتفورد برباعية نظيفة، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية سبقها بالهزيمة أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح للعودة لهز الشباك من جديد، بعدما واصلت لعنة الجولة الثانية فى الدورى الإنجليزى مطاردتها للفرعون مع الريدز، حيث فشل في هز شباك كريستال بالاس بالجولة الماضية.

ويعد محمد صلاح أبرز نجوم الجيل الحالي والأكثر تسجيلا للأهداف في كلاسيكو الكرة الإنجليزية حيث خاض 10 مباريات ضد مانشستر يونايتد في جميع البطولات سجل خلالها 9 أهداف.

كما صنع النجم المصرى هدفين مع ليفربول ضد الشياطين الحمر، ونجح في تحقيق 5 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط في مختلف المسابقات.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفا في مواجهة اليوم من أجل الإنفراد بالمركز الثامن فى قائمة الهدافين التاريخيين للريدز، حيث يتساوى الفرعون المصرى مع مايكل أوين حاليا برصيد 158 هدفا بقميص ليفربول فى جميع البطولات.

وكان محمد صلاح حقق انطلاقة تاريخية في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد بعدما سجل هدفا فى التعادل مع الصاعد حديثا فولهام بهدفين لكل منهما، على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة الأولى للبريميرليج.