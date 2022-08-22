الزمالك يعلن قائمة لاعبيه لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا.. عودة المثلوثى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:23 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في الثامنة مساء غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت عودة المثلوثى بعد انتهاء الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وتضم القائمة البيضاء كلاً من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه