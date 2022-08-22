فيتوريا وميكالي متواجدان فى مبارة الطلائع وسيراميكا فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:23 مساءً -

ضمن مواجهات الجولة الـ32 للدوري الممتاز، يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى مباراة سيراميكا أمام طلائع الجيش باستاد المقاولون.

كما يتابع روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي برفقة جهازه المعاون ويضم وائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

ويحضر بعدها الجهاز الفني لمنتخب مصر مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر إقامتها باستاد السلام فى التاسعة مساء اليوم.

وبد المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، متابعته عدد عدد من المواهب الجديدة، لضمها إلى معسكره الأول مع المنتخب، والمقرر إقامته في سبتمبر المقبل، والذي قد يتخلله وديتين مع منتخبات متوسطة المستوى من أفريقيا.

ويشهد المعسكر ظهور عدد من الوجوه الجديدة التي فرضت نفسها على الساحة مؤخرًا، بجانب القوام الأساسي للفراعنة والذي نجح في الوصول لنهائي أمم أفريقيا الأخيرة والمباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم، قبل أن يتبدد حلمهم أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح في المباراتين.