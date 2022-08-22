جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الخردة المعدنية

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام الجمرك من ضبط كمية من الخردة المعدنية بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بحظر تصدير الخردة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى الصادر رقم 313 لسنة 2022 والمحمل على السيارة رقم 60/74523 أردنى. وقرر محمود حمزة مدير الجمرك، تشكيل لجنة جمركية برئاسة حرم عبدالمقصود مدير إدارة الصادر ومحمود عبد الجابر مأمور حركة الصادر ومحمد السعيد حجازى مدير إدارة المكافحة ومحمد سيد الأهل بالأمن الجمركى وعصام فاروق مدير التعريفة لمعاينة المشمول فتبين وجود 3 طرد بكر ملفوف عليه كابل معدنى مستعمل بوضوح بوزن 25 طن و640 كيلوجرام ويعد من أصناف الخردة المحظور تصديرها. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 564 ألف و80 جنيه. قرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 8 لسنة 2022 وحرره محمود صالح بالشئون القانونية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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